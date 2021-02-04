Карантин в Україні закінчиться ще не скоро, з'явилися нові терміни

Обмежувальні заходи продовжать до 30 квітня, а може і більше. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "глобальний огляд економіки України".

"Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але... швидше за все це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершено, швидше за все він буде продовжуватися в тій чи іншій формі", - заявив глава уряду.

При цьому він зазначив, що Умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом'якшення і перехід до адаптивної форми карантину.

Нагадаємо, що кількома днями раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зараз в країні немає жодного регіону, який знаходився б у "червоній" зоні. У зв'язку з цим, найближчим часом винесуть на розгляд Кабінету Міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину.

Зазначимо, що згідно з даними МОЗ станом на ранок четверга, 4 лютого, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5082 осіб, зафіксовано 140 летальних випадків, 9933 пацієнта одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 1 232 246 осіб, з них 1 055 406 одужали, летальних випадків — 23 229.

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