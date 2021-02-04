Молода дружина популярного українського співака Віктора Павлика розповіла, як не спала всю ніч через гроші

26-річна Катерина Репяхова зараз носить під серцем дитину від Віктора Павлика і тому дуже вразлива. Вона регулярно розповідає про своє життя в Instagram і цього разу в сторіс поділилася неприємними переживаннями через гроші, пише Politeka.net.

Катерина Репяхова розповіла, що з нею сталося вночі, коли вона спала. За словами вагітної дівчини вона чомусь не вимкнула звук на своєму телефоні перед сном і її розбудив звук смс-повідомлення, яке прийшло о 3.00.

"Ох і ніч у мене сьогодні була... Я забула вимкнути звук на телефоні... І о третій ночі приходить смс... Я прокидаюся, звичайно ж, і читаю...",- пише Катерина в соцмережі, а також показує вміст послання.

Як виявилося, з її рахунку було знято майже тисячу гривень, але причин не пояснюється. У тексті тільки зазначено, що гроші були списані за покупку в iTunes.

"Айтюнс зняли з мене 900 гривень. Я не розумію, за що... Звичайно, я посеред ночі рознервувалася... Зібралася в басейн... але у мене просто немає сил", - скаржиться Катерина Репяхова своїм передплатникам.

Швидше за все, дівчина стала жертвою обману шахраїв, які отримали доступ до її рахунку і заволоділи її коштами.

Також вона показала, як приходить до тями після нічного стресу і сплеску емоцій. Вона опублікувала коротке відео, на якому сидить біля вікна втомлена і з зеленими патчами під очима.

"Приходжу в себе, страшненька, звичайно. Але нічого, напевно, навіть в басейн ще підемо", - розповідає дружина Віктора Павлика про своїх панах на день.

Нагадамо, вагітна дружина Павлика різко відповіла, як їй спати з 55-річним чоловіком: "Мені огидно за таких..."

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