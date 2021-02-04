Зірка "Дизель шоу" Євген Гашенко показав, як розважається на Мальдівах з дружиною і сином
Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новими знімками з курорту на своїй сторінці в Instagram.
Відомо, що зараз Гашенко насолоджується морем, сонцем і теплим піском на пляжах Мальдів. Туди він відправився відпочивати зі своєю дружиною Ольгою і сином Іваном. На фото артист показав, як вони катаються на гойдалках на тлі моря, малюють на піску і просто насолоджуються відпочинком.
Також Гашенко опублікував фото з собою в плавках і з дружиною в салатовому купальнику. Все сімейство на фото виглядає по-справжньому щасливим.
У підписі до знімків актор зазначив, що їм пощастило не тільки з чудовими видами, але і з вдалою погодою для відпочинку.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Рідкісний кадр Софії Ротару з братом, який використовував її ім'я, сколихнув Мережу: "Які ви..."
Обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт показав, чим годує дітей, поки не бачить Ксенія: "Повний, коротше..."
Окружну в Києві затягнуло чорним димом, видимість нульова: перші кадри з місця НП
Тіна Кароль проговорилася, що у неї насправді було з Даном Баланом: "Я ще не відійшла..."
"Як же там все таки красиво! І з погодою пощастило", - зазначив артист.
Його шанувальники не змогли пройти повз таких барвистих знімків.
"Балдьож", "Краса!", "Красотища сподіваюся скоро там теж побувати", "і, головне, народу нікого", "очманілі", "Женя, у Вас такий слід від засмаги, ніби Ви засмагали в .... хм ... в бюстгалтері", - пишуть люди.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Гашенко розповів про те, що розслаблятися теж потрібно правильно.
"На курорті треба ще вміти відпочивати. Буває, прилітаєш в екзотичне місце, починаєш відпочивати, а воно не відпочивається! І ніби як на морі, на пляжі, під сонцем... а думки в цей час десь в холодному місті, в якихось «термінових» недоробках" , - написав актор.
Нагадаємо, Гашенко, Нікішин і Писаренко з "Дизель шоу" перетворилися на колоритних красунь, фото перетворення.
Як повідомляла Politeka, Гашенко з "Дизель Шоу" в мокрих плавках похвалився кадрами насолоди з Мальдів: "Треба вміти".
Також Politeka писала, що зірки "Дизель Шоу" Гашенко і Бережок здивували непристойними забавами в офісі.