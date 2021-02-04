Відома українська фітнес-модель Юлія мішура показала свої природні достоїнства в ліжку

Як повідомляє Politeka.net, дівчина розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, зроблене в спальні в Києві. Вона радяілась в обтягуючий чорний костюм з зухвалим декольте, навіть дна не видно, заплела волосся в кілька кісок і зробила яскраво-червоний манікюр.

У такому образі Юлія мішура присіла на ліжко і злегка нахилилася до камери, зробивши акцент на своїх прочинених грудях. До того ж, модель відвела погляд від камери і злегка відкрила рот, надавши собі ще більш пікантний вигляд. Вона залишила в описі теги "фітоняшка" і "спорт", натякнувши, як їй вдалося розвинути таке красиве тіло. Дівчина також зазначила, що її приклад може стати хорошою мотивацією для інших користувачів мережі.

У свої 28-років Юлія ММішура встигла стати чемпіонкою Європи з бодібілдингу, а зараз регулярно показує шанувальникам результати своїх регулярних спортивних тренувань. Нещодавно м'язиста красуня сфотографувалася в кімнаті з великим вікном, судячи з усього, повністю без одягу. Модель розташувалася на підлозі, підтягнувши коліна до грудей, і відобразила своє відображення в дзеркалі. У такій позі вона без зайвої скромності і комплексів продемонструвала накачане тіло, за яким вона так ретельно стежить.

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