Російську актрису Христину Асмус присоромила власна дочка від шоумена Гаріка Харламова

Як пише Politeka.net, незважаючи на щільний робочий графік, зірка знайшла час на зимову прогулянку зі своєю дитиною. Вона опублікувала кадри спільних розваг на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Христина Асмус вийшла на вулицю в теплій чорній куртці зі світлим хутряним коміром, а на голову натягнула білу шапку. 7-річна Анастасія відображена в курточці леопардової розмальовки і забавною шапці у вигляді голови ведмедя. Актриса зробила кілька Селфі з дочкою на тлі засніжених дерев і заміського особняка, при цьому красуні почали корчити на камеру різні пики.

"Мам, ми вийшли на вулицю гуляти, а не фоткатися️️️", - передала Христина Асмус слова свого малятка в описі.

Багато користувачів соцмережі не змогли пройти повз проти таких фотографій і засипали їх коментарями:

"Дочечка принадна!!!"; "Той випадок, коли дочка права, потрібно і прислухатися"; "копія Гаріка"; " поєднали приємне з корисним🔥 ви дві запальнички🔥 🔥 🔥"; " яка красива дочка😍❤️"; " Христина поверни свій колір волосся ! Ти звичайно красуня 😍 але блонд був твій ось прям твій, така була мила, витончена і дуже інтелігентна ❤️зараз щось не те🌸"; "фантастичні посмішки счастлівой сім'ї, ви супер"; "маленька мама ❤️😍"; "Христина ви прекрасно в'яглядите зі своєю донечкою"; "Милаші які, але Харли не вистачає"; "о, Настена, на батька схожа дуже. Щоб тут не писали"; "Гарік в мініатюрі"; " о, Гарік, ти це?"; "Снігуронька і сніжинка".

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