Дружина популярного співака Дмитра Монатіка Ірина побалувала шанувальників сонячним образом зі своєї відпустки

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно вона разом з родиною відпочила на Мальдівах, а зараз згадує яскраві моменти. Красуня опублікувала нове курортне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Ірина Монатік зробила селфі на тлі густої екзотичної рослинності. Судячи з усього, красуня вийшла на прогулянку в зеленому купальнику зі стильними плетеними бретельками, зупинилася помилуватися видами і дозволила вітру смикати її розпущене волосся. Найцікавіше дружина артиста сховала за кадром, показавши своє обличчя крупним планом.

"Теплі, сонячні спогади", - поділилася Ірина в описі до знімка.

Користувачі соцмережі в коментарях похвалили обраницю Монатіка за прекрасний вигляд, навіть Надя Дорофєєва і Леся Нікітюк не втрималися:

"Яка ви красива 😍"; "Ви дуже красива 🤗 наділена природною красою жінка"; "Ірочка! Ви така красива, Господи"; "Так виглядає щаслива жінка!) "; "Вау, що це за краса, насправді? Ти найдивовижніша жінка в світі. Ти красуня сходу і заходу, і ти ранковий квітка, і ти перлина, моя дорога"; "краса"; "не ховайте такі красиві очі😍".

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