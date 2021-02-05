Популярна українська співачка, екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похуліганила в домашньому образі

Як пише Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію свіжих фото, зроблених під час розваг в квартирі. Дівчина вбралася в сірі джинси на високій талії, екстремально короткий чорний топ і кофту з довгими рукавами такого ж кольору, яку пікантно приспустила нижче плечей.

Надя Дорофєєва влаштувала незвичайну фотосесію в коридорі і похвалилася своєю гнучкістю. Для деяких знімків вона високо задерла босі ноги, а на інших вигнулася, приклавши палець до губ, і пограла зі своїм волоссям. Дівчина також продемонструвала свою струнку фігуру завдяки оголеному животу.

"Не знаю як у вас, але у мене найпоширеніший відповідь в будь - якому чаті-Аххахахахахаххаа а у вас?",- поцікавилася співачка у своїх шанувальників.

Коментатори засипали Дорофєєву приємними коментарями, не забувши і про її чоловіка Володимира Дантеса:

"Ооооо Боже 🦋 😍 моя з тих пір, як я слідую за тобою, безумовно"; "фігура, Надя, фігура"; "О даааа, сміх-це найголовніше в житті, без сміху життя не буде такою барвистою"; "у ці похмурі дні ти солодке Сонце"; "Господи спаси і збережи 😅 - це мій постійний відповідь практично на всі повідомлення"; "яка Нереалочка 💛"; "така красива просто очей не можна відірвати"; "Малятко крутишка 💓"; "Володимир Дантес, ну ти Жук! Пощастило з Надею)"; "схудла Надька капець як. Що, Дантес об'їдає?)".

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