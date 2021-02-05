Принц Гаррі засвітив інтер'єр розкішного особняка, в якому вони з Меган Маркл живуть в США

Як відомо, після втечі з королівської сім'ї герцог і герцогиня Сассекські перебралися у власний будинок, розташований в Монтесіто, поблизу Санта-Барбари.

Вартість особняка пари становить 11,2 мільйона фунтів стерлінгів. Відомо, що в ньому налічується 9 спалень і 16 ванних кімнат. Крім того, у власників є власний винний льох, кінотеатр і спортзал. На території особняка розташовується також гостьовий будинок, корт і сад.

Не так давно принц Гаррі поспілкувався по відеозв'язку з учасниками спортивного турніру Invitus Games, які були перенесені через карантин. Під час цього спілкування чоловік Меган Маркл засвітив на відео частину їх сімейної кухні.

Так, за британським принцом можна побачити світлу стіну, а також кремові кухонні шафки з латунними ручками.

Примітно, що подружжя не поспішає показувати публіці свій будинок у великих подробицях.

Як ми писали раніше, за інформацією інсайдерів, Меган Маркл "відшила" принца Гаррі і королеву Єлизавету II, і не планує їхати до Великобританії найближчим часом.

Раніше з'являлася інформація про те, що герцоги Сассекські можуть повернуться в Лондон з нагоди 95-річчя королеви Єлизавета II і 100-річчя принца Філіпа.

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