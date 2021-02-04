Актори "Кварталу 95" зачитали українських класиків для школярів

Згідно з повідомленням на сторінці Студії "Квартал 95" у Facebook актори "Кварталу" виступили в незвичайній для них ролі і замість гри на сцені і гумору вони на час перевтілилися в класиків української літератури, пише Politeka.net.

Так, Євген Кошовий, Олена Кравець, Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Великий, Анастасія Оруджова, Володимир Шумка, Марта Адамчук і Володимир Мартинець зачитали вірші українських поетів, щоб привернути увагу школярів до літератури.

Така ініціатива виникла в рамках освітнього онлайн-проекту під назвою "слухай", яка покликана зробити українських класиків більш популярними і доступними для учнів, які не завжди із задоволенням вивчають шкільні предмети.

У звукозаписній студії актори красиво зачитали відомі вірші і подарували словам класиків свої голоси. Так, голосами відомих гумористів до українців звернулися Павло Тичина, Іван Драч, Андрій Малишко, Василь Стус, Володимир Сосюра та інші поети.

На думку авторів ініціативи голоси українських зірок привернуть увагу учнів і допоможуть їм зрозуміти силу слова, з корою поети колись зверталися до українців.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)

В українську онлайн-бібліотеку" слухай " сьогодні входять 60 різних книг українських авторів, знання творчості яких потрібно на ЗНО. Всі книги озвучені знаменитостями виключно українською мовою. До того ж деякі твори з онлайн-бібліотеки будуть цікаві учням молодшого шкільного віку.

Варто зазначити, що не всі українці позитивно сприйняли ініціативу "Квартал 95".

"Мені сподобалось, бо вони щирі, вони справжні, тому їм вірю, і усім раджу!", " Молодці! Ім повірять,бо вони щирі. До них дослухаються бо вони талановиті!", "Яка ж ти гарна наша Солов'їна. Лунай й надалі звідусіль", "Приємно чути українську мову. Дякую", "Так дальше робіть і в кварталі виступайте державною", "Що так вони враз переозброїлися на українську... дуже гарно, але,чи щиро...???", "А слабо виступати та знімати фільми на рідній мові!?", "Це не популяризація української літератури, а загравання з українцями. Ця поезія звучить нещиро в устах кварталівців, тому що на їхній сцені українську мову майже не чути", "Спочатку ржали з усього українського, а тепер вірші читаєте? Не вірю .... жодному слову! Не марайте українську літературу!",- пишуть українці в коментарах.

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