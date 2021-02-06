Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла про цілі

На фото Ана Чері здалася в топі і лосинах. Зірка сиділа на сходинках біля панорамного вікна. Дівчина посміхалася і хвалилася плоским животиком, а волосся залишила розпущеним. Образ красуня доповнила стильними кросівками, а одну ніжку загнула. Кадр вийшов світлим і запалюючим, адже молода зірка виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мета нашого життя - бути щасливими.

Чи зробили ви сьогодні що-небудь, що зробило вас щасливим? Якщо ні, дні ще не закінчилися!",- написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау так красиво", " так! Провів час з сином"," Люблю це"," обожнюю цей наряд"," виглядає чудово","я так люблю тебе, ти дуже спокуслива і дуже красива".

Ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала пікантну зйомку в спальні в незвичайному вбранні.

Як видно на спокусливих кадрах зі Сторі, дівчині є що показати. Чері із задоволенням підкреслює пишні форми за допомогою панчіх і підв'язок з сіточки, зроблених з капрону. Причому доповнила такий свій образ Ана топом зі свого магазину, який розстебнула на бюсті.

Нагадаємо, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши то

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері покрутила "кокосами" в пікантних лосинах зі стяжками



