Стало відомо про смерть відомого російського актора

Помер Віталій Альшанський, який знімався в кіно "Майор Грім", "Поліцейський з Рубльовки", "Бригада" і був режисером "Молодіжки". Про це в п'ятницю, 5 лютого, повідомив телеграм-канал Mash.

Акторові було 52 роки.

Відзначається, що вчора ввечері до нього прийшла в гості знайома. Але двері були закриті зсередини, довелося розкривати. Тіло актора знайшли в квартирі на дивані без свідомості.

За словами жінки, у нього були проблеми з тиском, але напередодні почувався добре. Вона викликала швидку, але лікарі вже тільки констатували смерть.

Поліція веде дослідчу перевірку причин трагедії.

Віталій Альшанський широко відомий за ролями на ТБ- "Кухня"," Майор Грім"," Поліцейський з Рубльовки"," Бригада", " Бальзаківський вік, або всі мужики сво...".і іншим також виступив режисером"молодіжки". З'явився в картинах" про любоff"," Мама не горюй-2","бумер".

Актор служив у Театрі Ролана Бикова, Театрі ім. А. С. Пушкіна.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо про смерть актора, Віктора Павлюченкова.

Як зазначається, артист Віктор Павлюченков помер на 58-му році життя. Повідомляється, що актор помер раптово. Актор театру і кіно також був каскадером і сценаристом телевізійних передач на каналах РЕН ТВ, РТР, ТВЦ. Крім того, Павлюченков сам складав пісні.

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