"Время и Стекло" знову разом? Дорофєєва і Позитив зустрілися, від щастя емоції зашкалюють

Надя Дорофєєва зустрілася зі своєю "половинкою" з групи "Время и Стекло". Кадри зустрічі потрапили в Мережу. Як передає портал Politeka, на фан-сторінці Наді Дорофєєвої, співачка підійнялася на руки до Позитиву, а той затанцював від щастя.

У ролику, Надя відкинула голову і заверещала від задоволення, а Позитив сказав, що зі старими речами потрібно розлучатися. "У нас там є склад...", - сказав репер і почав розгойдувати Надю, ніби маючи намір кинути її. Але знаменита співачка вчепилася в шию Позитиву і на мить не відпускала.

Звичайно ж це був жарт, адже сам співак не збирався відпускати свій "скарб", видно було, що хлопець щасливий зустрічі не менше Наді. Парочка зустрілася в присутності Потапа та інших учасників групи MOZGI, які і знімали відео зустрічі.

Фанати на фан-сторінці не втрималися від компліментів, і засипали своїми емоціями, які викликало у них Відео:

"❤️❤️❤️", "Класні які ❤️", "😂😂", "красені 👍", "Shikarno Кадер! Всіх Благ і задоволення!"

Відомо, що Надя зовсім недавно повернулася з теплих країн, де відпочивала зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Поки Наді не було в країні, Позитив разом з молодою гарячою українською співачкою Мішель Андраде погодився брати участь в українській версії "Орла і решки".

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