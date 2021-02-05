Відомий російський співак Сергій Лазарєв показав пристрасне фото з білявою красунею

Артист, якому багато хто приписує таємний роман з Ані Лорак, поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зараз Лазарєв бере участь у російській версії проекту "Танці з зірками". Його партнеркою на паркеті стала яскрава блондинка, хореограф Катерина Осипова. У новому пості Лазарєв заінтригував шанувальників анонсом їх нового танцю.

"До прем'єри нового танцю від нашої пари Залишилося 2 дні))) який стиль буде на цей раз на вашу думку?", - написав співак.

Він також поділився новим фото зі своєю партнеркою. На знімку пара позує за лаштунками проекту. Лазарєв, одягнений у все біле, пристрасно притискає до себе Осипову, яка для танцю одягла дуже коротке сріблясте плаття з численною бахромою.

Шанувальники співака бурхливо відреагували на його пост.

"Та Ви в будь-якому стилі будете гарні! Цей погляд заслуговує оплесків", "неймовірно красива пара, просто клас", "буде саме неймовірно красиве знову", "Лазарєв з дівчиною якось незвично виглядає. Тепер просто іншими очима на це все дивлюся після його новорічної подорожі. Привіт Малиновському", "ви така чудова пара! Хоч на світові змагання відправляй", "у будь-якому стилі ви шикарні!!!! Красива пара! Найкращі в проекті!",- пишуть люди.

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