Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала чергове провокаційне тренування у своїй залі

Після того, як Волочкова відпочила на Мальдівах і повернулася додому, вона бурхливо відсвяткувала день Народження і має намір провести кілька вистав, за які її раніше не раз критикували. Балерину це не бентежить і вона розповідає про плани на майбутнє прямо під час одного з тренувань.

Так, Волочкова в улюбленій чорній жилетці і бірюзових брюках показала, як рухає руками, витанцьовує на пуантах і крутиться на камеру, проте такі рухи оцінили далеко не всі, не дивлячись на закриті коментарі.

"Моя улюблена варіація "Кармен" 🙏 я зберігаю її і в моєму спектаклі "Балерина в Задзеркаллі цирку" . Репетирувати в пізній час мені не дуже подобається.🐣 Я люблю спочатку позайматися і провести репетицію, а потім вирішувати будь-які справи і проводити зустрічі. Але сьогодні все було навпаки.😂 Але репетицію я не можу собі дозволяти пропускати.🩰 Тим більше, в цьому місяці три вистави.🌺 😊 🩰 🦢 "- написала Волочкова.

У мережі на анти-фанатських групах відповіли відразу:

"що у неї з ногами?; Який кошмар😨; йди ноги лікуй, на колясці ж їздити будеш...; 😂 Карен був хлопчик топотун; Куролапами нас не здивувати, але що у неї з щиколотками😳? Набряк такий, як після перелому☺️; невже не можеш знайти собі роботу, щоб не втрачати здоров'я і не стає інвалідом?!😕 ; На мумії розв'язали бинти зав загорніть назад🙏 🤪 🤦 ♀; ну як же вона не бачить,що у людей посміховисько викликає».

Раніше, за словами Волочкової, після свята вона отримала подарунки і квіти, завдяки яким підняла собі настрій і зважилася на нові " подвиги»:

"Через кілька днів мій невгамовний і нестримний склад характеру дав про себе знати😂 і я самостійно організувала три благодійні виступи з нашим спектаклем "Балерина в Задзеркаллі цирку" в лютому.🩰 🌺 В містах підмосков'я. Не можу я без творчості.🤷 ♀ ️ 🩰 І ніколи не бездіяльність. І завжди багато фізично працюю з дитинства і підтримую форму.😊 🌺 » ,- розповіла Волочкова.

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