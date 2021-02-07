В Україні запускають повноцінну роботу електронних трудових книжок

Відповідний законопроект №3623 Верховна рада схвалила у другому читанні. За документ проголосували 265 народних депутата.

Згідно з прийнятим законом, ведення обліку трудової діяльності буде повністю проходити в електронній формі з 2025 року.

До цього часу діє перехідний період, коли паралельно будуть використовуватися як паперові, так і електронні варіанти трудової книжки.

Передбачається призначення пенсії через особистий електронний кабінет на вебпортале е-послуг Пенсійного фонду. Це можна буде зробити без заяви особи.

Дані електронної трудової книжки будуть використовуватися, в тому числі, і для автоматичного визначення розміру пенсії за віком без особистого звернення людини до Пенсійного фонду. При цьому зберігається можливість відкласти вихід на пенсію, якщо людина продовжує працювати і після досягнення пенсійного віку.

Якщо в системі будуть відсутні дані про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, територіальний орган ПФУ зобов'язаний інформувати застраховану особу про це та про необхідність їх надання.

Також раніше повідомлялося, що людина, яка 35 років справно працювала і робила внески до Пенсійного фонду з офіційної зарплати в розмірі 54 тисяч гривень може розраховувати на максимальну пенсію в Україні.

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