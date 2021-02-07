За минулу добу, 6 лютого, російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Так, в районі Мар'їнки троє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висунення на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників загинули, за життя третього борються медики.
Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.
Поблизу Новозванівки та Південного противник здійснив кілька прицільних пострілів по позиціях ООС зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовці оперативно доставлені в госпіталь, стан їх здоров'я задовільний.
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Біля Пісків противник неодноразово вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті вогнепальне поранення отримав один український захисник. Його також госпіталізували.
З початку поточної доби обстановка контролюється українськими військовими, порушень з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
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