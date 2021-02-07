Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова підкорила зовнішністю

Зірка стала популярною не тільки завдяки вмінню рухатися, але і скандальним витівкам, а також своєю зовнішністю в молоді роки, повідомляє Politeka.net.

Шанувальники часто згадують архівні знімки знаменитості. Цього разу в одній з фан-груп з'явилося фото, де Анастасія позує мало не в казковому образі.

Балерина розпустила хвилясте волосся, на голові виблискувала красива прикраса.

Зірка одягла вбрання з глибоким декольте, з якого виставився пишний бюст.

Макіяж з акцентом на очі й мила посмішка - це все, завдяки чому від блондинки не можна було відірватися.

"Настя - королева", " це точно вона!?", "Красива", " Ви б виставляли фото не 20-річної давності, а теперішні її фото і бажано без ретуші. Контраст разючий"," КОРОЛЕВА 👸 🏻 була і завжди нею буде, велика розумничка👸 🏻 💝 👄 🌹"," схожа на Хюрем Султан"," Страшила", " чому ви всі такі злі і ображаєте її ... вік бере своє, але жінка прекрасна в будь-якому віці... Звичайно, фото де 20 і зараз різні, але це життя", "дуже красива", "і ось стою я перед вами - проста російська баба!", "Тут вже товста", " в будинку любові красуня))))", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Анастасія Волочкова заробила скандальну славу після багатьох витівок.

Зокрема, балерина підірвала інтернет у 2011 році, коли влаштувала фотосесію в стилі "ню" на Мальдівському пляжі. З того часу такими фотографіями вона вже нікого не дивує.

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