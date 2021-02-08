Співачка Тіна Кароль зробила собі незабутній подарунок до дня народження

Як передає Politeka.net, 36-річна артистка вперше розповіла про свою подорож до Африки в ефірі програми "Світське життя", показавши унікальні кадри (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Напередодні свого дня народження Кароль зважилася на незвичайну пригоду, відправившись в Намібію. За словами зірки, це найбільш цивілізована частина Африки, тому вона не боялася ні пандемії, ні будь-яких інших загроз. Подорожувала Кароль не сама, а разом з 12-річним сином Венею.

"Я взяла Веню "під мишку" і сказала: "Ми їдемо в подорож!" 12 днів ми були в машині, подорожували по всій країні", - розповіла співачка.

За словами Кароль, її привабили неймовірні пейзажі.

"Це різний ландшафт - від океану і загублених кораблів до дюн. Ми там зробили цілу фотосесію...", - похвалилася зірка.

Звичайно, ж побувати в Африці і не побачити диких тварин - неможливо. Кароль з сином особливо вразило сафарі.

Артистка розповіла про те, що першого, кого вони зустріли, були гібони (з сімейства приматів), які просто бігли по дорозі, по якій вони їхали. Кароль порівняла зустріч з екзотичними тваринами, як з НЛО. Побачивши жирафа на третій день, вони з Венею вже не так бурхливо реагували, як на самому початку подорожі.

Раніше ми повідомляли, Кароль в чорній облягаючій сукні спокусила чуттєвими кадрами під час презентації своєї продукції для дому.

"Сьогодні виходить моя перша ароматична колекція для дому Tina Karol Home. Я хотіла створити колекцію, завдяки якій вдома стане затишно, а в серці тепло", - йдеться в пості.

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