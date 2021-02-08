Єлизавета II була позбавлена почесного титулу найпопулярнішої королівської особи

За даними впливової британської маркетингової компанії YouGov за підсумками минулого року в рейтингу симпатій впевнено лідирує принц Вільям. І, варто визнати, що для королеви — це хороші новини.

Про це повідомляє видання Еlle.

По-перше, вона ніколи не конкурувала з онуком і, можливо, цей рейтинг підстьобне її до того, щоб передати трон саме герцогу Кембриджському. По-друге, 73% опитаних зізналися, що вони" позитивно ставляться "до Єлизавети, і тільки 11% висловилися" негативно", інші 16% — "зберегли нейтралітет".

Цікаво, що з переїздом до Каліфорнії популярність Меган і Гаррі значно впала. Герцогині Сассекській симпатизують тільки 32% респондентів (проти дуже солідних 40% з негативом), а її дружину — 41%.

Наприклад, Софі, графиня Вессекська, і Камілла, герцогиня Корнуоллська, зараз більш популярні, ніж Меган Маркл, яка займає 11-е місце.

Також раніше повідомлялося, що герцог Сассекський минулого року разом з дружиною склали з себе королівські обов'язки й переїхав до США. Однак, як стало відомо днями, Гаррі вирішив повернути свої звання і титули.

Зазначимо, принц вирішив, що після 10 років служби він має право мати почесні звання — генерал-капітан Королівської морської піхоти, Почесний командувач ВПС Королівських ВПС Хонінгтон і головнокомандувач малими кораблями і підводними човнами.

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