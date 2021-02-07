Українська співачка Тіна Кароль перервала мовчання після скандалу з її участю, що прогримів на всю країну
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала коротке відео, знявши своє обличчя і написавши пару важливих фраз, що позначають її позицію.
Як відомо, під час останнього випуску шоу «Маска» Ольга Полякова назвала Тіну Кароль «відомою плакальницею на похоронах». Настя Каменських, яка є детективом шоу, посміялася над порівнянням. Ця хамська ремарка стала приводом для гучного скандалу в мережі. Численна армія шанувальників Тіни Кароль буквально оголосила війну Поляковій, яка була змушена записати відеозвернення і попросити пробачення у Тіни.
Сама Кароль цілий день ніяк не коментувала скандальний випуск, але ближче до вечора опублікувала відео.
"Скандал тільки починається. Тому що сильна", - підписала короткий ролик зірка.
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Шанувальників здивував похмурий вигляд Тіни Кароль, яка, найімовірніше, плакала. Під очима артистки виднілися синці. Виглядала вона не дуже добре.
На фан-сторінці співачки шанувальники залишили їй масу слів підтримки.
"Тін, ми любимо тебе", "Наша найсильніша і найсвітліша, не сумуй", "Тіна, ви неймовірно сильна дівчина! Все Буде Добре! Ми поруч, ми вас любимо!", "Сильна і мудра", "Моя улюблена дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.
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