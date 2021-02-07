Тіна не стала робити вигляд, що нічого не сталося

Українська співачка Тіна Кароль перервала мовчання після скандалу з її участю, що прогримів на всю країну

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала коротке відео, знявши своє обличчя і написавши пару важливих фраз, що позначають її позицію.

Як відомо, під час останнього випуску шоу «Маска» Ольга Полякова назвала Тіну Кароль «відомою плакальницею на похоронах». Настя Каменських, яка є детективом шоу, посміялася над порівнянням. Ця хамська ремарка стала приводом для гучного скандалу в мережі. Численна армія шанувальників Тіни Кароль буквально оголосила війну Поляковій, яка була змушена записати відеозвернення і попросити пробачення у Тіни.

Сама Кароль цілий день ніяк не коментувала скандальний випуск, але ближче до вечора опублікувала відео.

"Скандал тільки починається. Тому що сильна", - підписала короткий ролик зірка.

Шанувальників здивував похмурий вигляд Тіни Кароль, яка, найімовірніше, плакала. Під очима артистки виднілися синці. Виглядала вона не дуже добре.

На фан-сторінці співачки шанувальники залишили їй масу слів підтримки.

"Тін, ми любимо тебе", "Наша найсильніша і найсвітліша, не сумуй", "Тіна, ви неймовірно сильна дівчина! Все Буде Добре! Ми поруч, ми вас любимо!", "Сильна і мудра", "Моя улюблена дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що голодна Кароль насмішила звичками за лаштунками «Голосу країни»: "апетитні" кадри без прикрас.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль без сорому похвалилася великою покупкою і здивувала різкою відповіддю: "Нехай всі знають".

Також Politeka писала, що Полякову зацькували через приниження Кароль, зірці довелося вибачитися: "у Тіни дуже сумний...".