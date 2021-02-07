Юна донька української телеведучої Ольги Фреймут опублікувала неоднозначний пост та розповіла про поборені нею комплекси

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку дівчинки у соцмережі.

Так, в акаунті доньки Фреймут з'явилась підбірка фото, які вона доповнила своїми думками.

"Важко бути тобою і мною. До речі, у мене є кілька життєво важливих новин, якими хотіла б поділитися, і деяких інших, не менш важливих теж... Коли ти хочеш, щоб я зробила велике розкриття? Я переборола свій комплекс фоткатись біля людей, так як за кадром 40 осіб і знімальна група. Знімаємо..." - написала вона.

Но фотографіях донька Фреймут позує в зеленій куртці та шкаряних штанях на фоні великого плаката AC/DC.

Також позаду дівчинки можна побачити велике гарне крісло. Про які саме зйомки йде мова - Злата не розповіла.

Як відомо, Злата Мітчелл - це старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут. Дівчинку вона народила від британця, з яким зустрічалася, коли жила в Лондоні. Відомо, що Злата захоплюється танцями, вона дуже талановита і старанна. Дівчинка вже брала участь у різноманітних танцювальних конкурсах.

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