Групі Go-A, яка представляє Україну на "Євробаченні-2021", доведеться по-справжньому здивувати публіку

Конкуренція має бути дуже серйозна. Про це повідомив музичний продюсер Володимир Бебешко в інтерв'ю Фактам.ICTV.

Експерт прокоментував, які шанси на перемогу электрофолк-групи Go-A в головному пісенному конкурсі Європи. Вони покажуть, на що здатні, з піснею під назвою "Шум".

Бебешко розкритикував композицію, зазначивши, що мало бути хорошим, потрібно бути відмінним. За його словами, жодна пісня Go-A не вражає настільки, щоб відразу викликати реакцію "вау".

"Я ще не до кінця зрозумів, що хочуть сказати і як це сприйме Євробачення. Якщо вони вийдуть на сцену в масках, як у кліпі "Шум", я не думаю, що це буде комусь цікаво. Go-A - це хороша група, але вона тільки робить перші кроки у своїй творчій кар'єрі. А на Євробаченні треба дивувати, щоб публіка сказала: "Боже, ми такого ще не бачили". Поки вони можуть здивувати тільки етнічним співом, але таких виконавців вже і так дуже багато", - вважає продюсер.

Щоб домогтися успіху, потрібна правильна "обгортка", яскраве шоу. Продюсер порадив колективу, якщо це вже етнічна композиція, зробити ціле дійство - з головною солісткою в ролі мольфарки та іншими учасниками - гуцулів.

"Саме етнічне шоу з мольфарами може здивувати і вразити європейську публіку, але потрібно підійти до цього дуже професійно і відповідально", - зазначив Бебешко, додавши, якщо у Go-A вийде це зробити, то у них є шанс увійти в п'ятірку. На перемогу ж, за словами продюсера, хлопцям не варто розраховувати.

В цей час на офіційній сторінці "Євробачення.uа" в Instagram українців закликають підтримати музикантів.

"Go_A потрібна ваша підтримка! Голосуйте за Україну🔥 залишайте в коментарях "+", якщо проголосували, будемо вас лайкати!", - йдеться в повідомленні.

Користувачі коментують ситуацію:

"Вперше коли соромно за представника. Підтримувати потрібно гідних. А не... Це буде такий же ганебний виступ як у Оторвальда. Гринджол. Якщо не гірше"

"давайте спочатку побачимо виступ, а потім будемо критикувати) все ж, може багато змінитися"

"Go_A тільки перемоги вам!"

"вони вже на першому місці там! 🌺"

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