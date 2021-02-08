Дружина відомого російського артиста Ярослава Сумишевського загинула після страшної ДТП
ДТП, сталася днями по дорозі на концерт в село Солгон Ужурського району в Росії. Лікарі до останнього боролися за життя Наталії, але їх старання виявилися марними.
Сьогодні вранці 37-річний співак Ярослав Сумишевський повідомив у Інстаграмм, що його обраниця пішла з життя.
"Наталочки більше немає, її серце зупинилося", - повідомив трагічну новину артист в особистому блозі. Користувачі Мережі також шоковані подією і підтримують Ярослава Сумишевського. Зараз колеги і шанувальники Ярослава Сумишевського висловлюють йому щирі слова співчуття і бажають йому лише одного: сил, щоб пережити страшне горе.
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Що стосується співака, то у нього зафіксували незначні травми. З його дружиною все виявилося набагато серйозніше. Наталію екстрено госпіталізували з важкими травмами в довколишню лікарню, вона впала в кому. Пізніше Сумішевську вертольотом санавіації перевезли до Красноярська.
На жаль, молитви не допомогли. У ніч на суботу, 6 лютого, дружина Сумішевського померла, не приходячи до тями. У неї раптово зупинилося серце. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на лікарів, травми виявилися несумісними з життям.
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