Дружина відомого російського артиста Ярослава Сумишевського загинула після страшної ДТП

ДТП, сталася днями по дорозі на концерт в село Солгон Ужурського району в Росії. Лікарі до останнього боролися за життя Наталії, але їх старання виявилися марними.

Сьогодні вранці 37-річний співак Ярослав Сумишевський повідомив у Інстаграмм, що його обраниця пішла з життя.

"Наталочки більше немає, її серце зупинилося", - повідомив трагічну новину артист в особистому блозі. Користувачі Мережі також шоковані подією і підтримують Ярослава Сумишевського. Зараз колеги і шанувальники Ярослава Сумишевського висловлюють йому щирі слова співчуття і бажають йому лише одного: сил, щоб пережити страшне горе.

Що стосується співака, то у нього зафіксували незначні травми. З його дружиною все виявилося набагато серйозніше. Наталію екстрено госпіталізували з важкими травмами в довколишню лікарню, вона впала в кому. Пізніше Сумішевську вертольотом санавіації перевезли до Красноярська.

На жаль, молитви не допомогли. У ніч на суботу, 6 лютого, дружина Сумішевського померла, не приходячи до тями. У неї раптово зупинилося серце. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на лікарів, травми виявилися несумісними з життям.

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