Українці ніяк не заспокояться через новий тренерський склад "Ліги Сміху"

Незабаром 19 лютого, на каналі "1+1" стартує новий сезон гумористичного шоу "Ліга Сміху". У мережі йде бурхливе обговорення нового складу тренерів, які, на думку багатьох глядачів проєкту, не підходять для цієї ролі. Як передає Politeka.net в Instagram-пабліку "ligasmeha" розгорілися дебати з приводу тренерського складу.

Своє здивування і невдоволення виливається в нескінченні питання. В основному глядачів цікавить два питання: "куди поділи", а також "що тут роблять".

Дійсно, новий тренерський склад ніколи не спостерігався в гумористичних проєктах. У новому сезоні тренерами для гумористичних команд стануть: телеведуча Маша Єфросиніна, співак Володимир Дантес, актриса Олеся Жураковська, письменник Гарік Корогодський, співак Сергій Бабкін і головний суддя шоу — актор Станіслав Боклан.

У ролі ведучих у новому сезоні виступлять комік Євген Кошовий і музичний продюсер Потап.

"За кого вболіватимеш у цьому Суперсезоні?🤪",- поцікавилися автори пабліку у передплатників.

Однак замість відповідей, в коментарях посипалося суцільне невдоволення.

"Що пов'язує тренерів і гумор? (Дантес не береться до уваги) машини інтерв'ю відмінні, але яким боком вона до гумору? 🤷", "МДА, судді в цьому сезоні – таке"," А де Чивурін?", "Тренери, звичайно, гарматні будуть, лол"," Загорецької не буде?😱 ", "Шота тренера взагалі незрозуміло... Крім Дантеса і Боклана.. Прям не впевнена, шо буде рвань...", "Стоянова де?", "Де Заінька, Гонщик, Загорецька, Стоянівка? Кращих то нема. Фабула!!!", "Хто взагалі такі Корогодський, Жураковська?", "Чому немає Марка? І куди поділи Ласточкіна з Ткачем з журі?? Ліга сміху вже не Та😭 ну хоч Потап ведучий 😊".

Нагадаємо, новий скандал розгорається навколо "Ліги Сміху", дісталося Єфросиніній і Бабкіну: "Ви там що, нанюхані?"

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