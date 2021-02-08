Голова МОЗ Максим Степанов оголосив про початок вакцинації українців вже через тиждень
З важливою заявою міністр виступив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
Зокрема, Степанов повідомив, що перший етап вакцинації українців почнеться вже через тиждень. Однак, він тут же уточнив, що першими вакцину отримають люди з найвищим ризиком зараження і важкого протікання хвороби. Всього мова йде про 370 тисяч громадян.
Перший етап вакцинації розрахований на наступні категорії громадян:
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- працівників мобільних бригад вакцинації;
- медпрацівників, лікарів та середній медичний персонал, які працюють із зараженими вірусом;
- працівників лабораторій, які проводять аналізи на коронавірус;
- працівників екстреної медичної допомоги;
- персонал і людей, які проживають в інтернатах і будинках престарілих;
- військовослужбовців з ООС.
За словами Степанова, на другому і третьому етапі вакцину повинні отримати люди з групи ризику за віком, професією або за станом здоров'я. Очікується, що другий етап стартує в кінці березня і буде розрахований на 2,5 мільйона українців.
Зараз Україна очікує прибуття 910 тисяч доз вакцин. Серед них буде 210 тисяч доз вакцини Pfizer. Також в даний момент тривають переговори з чотирма виробниками вакцин.
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