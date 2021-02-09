Скандали артистів через їх публічні висловлювання нерідко призводять до дійсно серйозних наслідків

Дуже часто Зірки під час прямого ефіру, на зйомках або у власних відео для Instagram не думають про серйозність сказаного ними самими і про те, як їх слова можуть вплинути на роботу в майбутньому. Представляємо вашій увазі добірку сумних скандалів, що вплинули на репутацію артистів.

День тому Ольга Полякова потрапила у великий скандал після того, як назвала Тіну Кароль «відомою плакальницею на похоронах». Користувачі Мережі були в люті, адже репертуар заслуженої артистки України не тільки не вважається трагічним, але ще і відрізняється особливим змістом.

Полякова поспішила порозумітися в мережі: "це відноситься виключно до творчості і пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль Я дуже люблю і поважаю, і я ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії та особистої історії", - зазначила Полякова.

Відзначимо, чоловік Тіни Кароль помер від раку шлунка і з тих пір зірка присвячує себе єдиному синові і своїй творчості. Зараз на Полякову все ще продовжує сипатися хвиля негативу.

Регіна Тодоренко за свої необдумані слова заплатила досить серйозно. В одному з інтерв'ю разом з чоловіком зірка не замислюючись обговорювала розлучення серед зірок. Коли мова зайшла про домашнє насильство і побої, Тодоренко сказала: «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?».

Після цього потік гніву жінок, які піддавалися насильству буквально приголомшив артистку. Намагаючись виправдатися, блогер заявила, що» жінці треба було лагідною «і»вчити чоловіка, щоб він не був агресивним".

Це призвело до нової хвилі обурення в соціальних мережах. В результаті Тодоренко позбавили звання "Жінка року" за версією російського видання Glamour, а компанія, що займається представництвом PepsiCo і також компанія підгузників Pampers розірвала з нею контракти.

Володимир Остапчук під час інтерв'ю в «Світському житті» дуже пошкодував про невдалий монтаж випуску. Творці програми обдурили глядачів, вирізавши його відповідь і змонтувавши замість нього відповідь Христини на інше питання.

У шоу Катя запитала у Володимира, чи правда, що він не дає гроші колишній дружині на утримання їхніх спільних дітей, але в той же час дарує коханій дороге кільце і машину.

"Мою відповідь на це питання вирізали. Я сказав, що люблю своїх дітей, ніколи навіть не подумаю про те, щоб їх покинути, і забезпечую їх» - сказав артист, що розсердився.

Він також зазначив, що турбується про дітей і дійсно їх забезпечує, оплачує школу і садок, виділяє гроші на продукти і одяг, регулярно зустрічається з дітьми. Щоб не бути голослівним, він навіть надав в мережі чеки.

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова оскандалилася з колишньою дружиною чоловіка під час трагедії. Справа в тому, що дівчину підняли на сміх через неоднозначне висловлювання. У Віктора і колишньої дружини помер син, в той час як дівчина міркувала: коли їй повернутися в соціальні мережі після "болю втрати".

Екс-дружина Павлика заявила, що не вірить дівчині. Більш того, вона не може відчувати і обговорювати втрату, оскільки абсолютно не думала про дитину, коли відводила Віктора з сім'ї.

Після цього колишня дружина Павлика зажадала припинити "піаритися на горі", до якого вона не має відношення. На що дівчина виклала чергову сторіс. де поскаржилася, що її намагаються зацькувати.

Співачка Анна Корсун вибухнула лайливим потоком, як після настання карантину не змогла в'їхати в Україну з Росії. Співачка записала емоційне звернення, в якому матом вилаяла українське консульство. У відповідь артистка отримала масу гнівних коментарів від українців,

"Люди, які пишуть все це Г * ЗНО, невже ви щиро вважаєте, що у вас більше прав, ніж у інших, хто думає інакше? Або ви вважаєте, що вам це додає благородності і доброчесності? Ні, не додає! Чому ви навчаєте своїх дітей? Що ви показуєте цими побажаннями суспільству? Ви показуєте приклад агресії, труїте інших, хто відрізняється від вас", - обурюється співачка. Втім, тут її теж не підтримали.

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