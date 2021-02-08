Що відомо зараз

Медики клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі борються за життя 25-річного бійця ЗСУ

Відомо, що боєць родом з Нікополя і його доставили з передової у важкому стані.

Про це розповідати у Facebook головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, пораненого військовослужбовця 25-річного Іллю доставили 6 лютого.

Він уточнив, що діагноз у бійця: мінно-вибухова травма. У нього виявили струс головного мозку. Перелом стінок гайморових пазух. Переломи кісток лицьового черепа. Опіки обличчя та шиї другого Б ступеня, площею 8% поверхні тіла. Опіки верхніх дихальних шляхів. Множинні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок. Закриту травму грудної клітини. Забій легенів. Проникаючі поранення, сторонні тіла лівого і правого ока.

Також раніше повідомлялося, що в районі Мар'їнки троє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висунення на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників загинули, за життя третього борються медики.

А поблизу Новозванівки та Південного противник здійснив кілька прицільних пострілів по позиціях ООС зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовці оперативно доставлені в госпіталь, стан їх здоров'я задовільний.

Нагадаємо, українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.

Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох захисників України, дивовижна історія.

Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.