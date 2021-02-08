Популярна українська співачка Ані Лорак поділилася яскравим роликом зі своїм пухнастим другом
Кілька тижнів тому щаслива співачка заявила про поповнення в сім'я – артистка вирішила завести породистого цуценя, яким постійно захоплюється і милується. Справа в тому, що Кароліна вирішила купити породисту собачку. Мальтіпу є цуценям мальтійської болонки і той-пуделя.
І Кароліна настільки рада новому маленькому другу, що навіть влаштувала з ним фотосесію. У чорній шовковій піжамі і задоволена зірка з мінімумом макіяжу на обличчі і без прикрас посадила собі на руки малюка і показала, як проводить з ним час. Варто відзначити, що сама артистка вкрай рідко публікує щось особисте.
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Також відзначимо, мальтипу гіпоалергенні і не линяють, проте цуценята даної породи повинні з дитинства є спеціальний Європейський корм преміум-класу, А мити їх можна тільки спеціальним шампунем, відповідним кольором собачки.
Також зірка підкорила стрункою фігурою в наряді і з шкіри.
Акуратна спідниця довжини міді, чорні чоботи на шпильці і чорна шкіряна куртка на замку зробили лаконічний образ Лорак вельми бездоганним. Чорна водолазка, акуратний макіяж і проста укладка завершили даний образ співачки.
"наша прекрасна Кароліна! Взаємно))😍❤️; зірка з ранку з букетом троянд .. локації?; Просто шикардос❤ ️ ❤️❤️ як встояти...Люблю і обожнюю; виглядаєте як краще, вдало підібрані шкіряні речі, куртка, спідниця, вам підходить і цей прекрасний букет з червоних троянд, ось вам принцеса", - написали фанати.
Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".
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