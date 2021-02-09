Яна Глущенко розповіла, як "зобов'язала" чоловіка на довгі роки спільного життя

Популярна українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко розповіла фанатам кумедну історію про подарунки на 14 лютого, на річницю весілля і про те, який особливий подарунок зробила своєму чоловікові. На фото Яна стоїть тісно притулившись до бороданя. Як передає Politeka.net, в пабліку в Instagram "Дизель-Студіо" з'явилося фото, на якому Яна постала разом зі своїм чоловіком.

У пабліку розмістили фото гумористки, яка тісно притулилася до свого чоловіка і розповіла про подарунки, які зобов'язали її чоловіка до довгого спільного життя.

Гумористка розговорилася, річницю весілля 1 квітня вони відзначають в Одесі, проте останній раз ця дата якраз припала на суворий карантин, і їм довелося відзначати подію вдома. Вони вирушили до столиці, душевно погуляли, але Яна очікувала отримати подарунок від чоловіка, а він, за словами артистки, зовсім забув про нього, і, щоб виправити ситуацію, відправив водія автомобіля за подарунком для своєї дружини, а потім удав, ніби подарунок там лежав весь час, поки вони гуляли.

Яна розповіла, що подарувала чоловікові коробку з 50-ма однаковими осередками, і заявила, що на кожну річницю весілля необхідно класти туди відповідне сердечко, на ситцеву – з ситцю, на другу річницю – паперове, і так далі.

"Дуже мило ❤️❤️❤️", "Яна ти супер❤️❤️❤️","Актриса супер! А в парі з Вікою подвійно!", "Супер, молодці", - тут же відгукнулися користувачі соцмережі.

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