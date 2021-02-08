Актор давно замкнувся в собі

Російський актор Леонід Куравльов, який прославився завдяки ролям у фільмах "Афоня" і "Міміно", перестав виходити на зв'язок

Зникнення зірки помітили друзі, які не змогли зв'язатися з актором, пише «Комсомольська правда». На даний момент телефони актора відключені, а його місцезнаходження не відомо.

Як пояснюють друзі актора, після смерті дружини в 2012 році Куравльов став замкнутим. На початку пандемії він переїхав жити за місто, де остаточно перервав спілкування з іншими людьми. Відомо, що за артистом деякий час доглядала дочка, яка після розлучення переїхала жити до нього.

"Я завжди його одного бачила. Завжди в чорному. Завжди сумний. Він в жалобі після смерті дружини. Це його дуже підкосило", - розповіла виданню сусідка відомого актора.

Ще один факт, який стурбував друзів, це ім'я актора, що з'явилося на могилі його дружини. Ім'я з'явилося без дат, але це дуже тривожний знак, - вважають знайомі актора.

Варто відзначити, що зі своєю дружиною Ніною Куравльов разом з 20 років. Разом вони прожили 52 роки. Жінка стала єдиною любов'ю знаменитого красеня.

Відзначимо, що за свою кар'єру Леонід Куравльов знявся в більш ніж 200 фільмах.

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