Віталіна Ющенко прокоментувала участь своєї доньки Доменіки у сліпих прослуховуваннях 11 сезону шоу «Голос країни»

Дочка третього президента України зробила пост з цього приводу на своїй сторінці в «Інстаграм», пише Рoliteka.net

«Ну що ж, мрія доньки здійснилася, вона потрапила на відбір шоу «Голос країни» про який мріяла довгих 7 років. Розгубилася та хвилювання, далось взнаки, Доменіка не розвернула суддів до себе... Нічого страшного, все приходить з досвідом, це лише перший щабель до успіху!» - зазначила Віталіна Ющенко.

За її словами, Доменіці завадив злий жарт. Однак Віталіна впевнена, що її дочка ще досягне успіх, про которіх дізнається вся країна.

«Перший раз на великій сцені і перед такою поважною аудиторію зіграв свій злий жарт. Наша велика родина гордиться Доменічкою, попереду у неї ще багато злетів і падінь - це життя! Впевнена, що вся країна почує про неї, головне наполеглива праця та віра у свої сили. Дякуємо всім за шалену підтримку доньки, ми не розчаровуємось ми йдемо далі, це перший професійний вихід, тому все лише тільки починається! Далі буде» - переконана мати Доменіки Ющенко.

Як повідомлялося, 20-річна Доменіка шоу "Голос країни-11"виконала пісню групи KAZKA- "Плакала", однак ніхто з зіркових тренерів не повернув до неї своє крісло.

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