Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова постала в цікавому образі зі своїми улюбленими квітами
Артистка постійно розбурхує фанатів своїми образами, хвалячись успішним життям, повідомляє Politeka.net. Цього разу балерина "сяяла" вдома.
Відповідний знімок балерина опублікувала у своєму Instagram. У кадрі блондинка показала себе без макіяжу, лише брови виділялися на її обличчі і блакитні очі.
Анастасія прибрала волосся за вуха і подивилася в камеру, посміхаючись.
Зірка позувала в жовтій кофті на блискавці, яку розстебнула для додачі образу особливої пікантності. Артистка без сорому блиснула пишним бюстом.
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В руках Волочкова тримала букет своїх улюблених квітів - білих троянд.
"Просто так..🌺 😉 ",- написала балерина.
За годину пост зібрав понад 2000 лайків і жодного коментаря, адже російська знаменитість вже давно відключила цю можливість через хейтерів.
Відзначимо, зараз на сторінку балерини підписані 1,2 мільйона користувачів мережі.
Минулого року, бізнесмен Владислав Фоменко в ефірі шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір" назвався коханцем Волочкової. Він розповів, що відпочивав з артисткою у фешенебельних готелях.
Балерина нібито влаштовувала вечірки, пила алкоголь і курила кальяни, не соромлячись матері і дочки.
Фоменко згадав, що улюблений напій Анастасії — ром, а день вона часто починала з ресторану. Бізнесмен нібито намагався обмежувати кохану в спиртному, але у нього нічого не вийшло.
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