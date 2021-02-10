У мережі обговорюють образи вагітних членів королівської сім'ї
Як передає Politeka.net, на одному з фан-акаунтів в Instagram опублікували серію фото, на яких порівняли схожі наряди Меган Маркл і Кейт Міддлтон в той момент, коли вони були в положенні.
Як відомо, у Меган з Гаррі одна дитина, а у Кейт з принцом Вільямом три спадкоємці.
"Образи Кейт і Меган в положенні", - підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях стали бурхливо обговорювати і порівнювати двох жінок. На думку багатьох шанувальників, Кейт більш гармонійно виглядала під час своїх трьох вагітностей.
"Блін, як вони на підборах ходять? Важко ж", "Які ж вагітні жінки хороші. Навіщо порівнювати. У кожної горять очі від щастя", "Тільки Кейт, природна, не перевіряє щохвилини на місці чи ні живіт. Кейт дуже підходить бути вагітною", "Ця рука Меган. Більше ніхто не був в положенні крім неї ніби, всім показала, що ось він животик», «Меган часто обтягує і рукою акцентує живіт, Кейт природна і шикарна», «мені завжди подобається як виглядає саме Меган. Вона бездоганна за стилем в королівській родині", - пишуть користувачі Мережі.
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