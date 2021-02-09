У королівській родині поповнення, на світ з'явився маленький правнук королеви Єлизавети II

Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційному акаунті королівської сім'ї в Instagram. Як стало відомо, 9 лютого, о 08: 55 в лікарні Портленда принцеса Євгенія народила первістка. Її чоловік Джек Бруксбенк був поруч з нею.

У прес-службі повідомили, що новонароджений важить 8 фунтів 1 унцію. Євгенія та її дитина почуваються добре.

Відзначимо, що це вже дев'ятий правнук королеви Єлизавети II і герцога Единбурзького. Євгенія-це молодша дочка Ендрю, герцога Йорського. У праві на трон вона стоїть 10-й після своєї старшої сестри.

Додамо, що цього року багаторічна традиція буде порушена через пандемію. Справа в тому, що Єлизавета II не зможе однією з перших познайомитися з новонародженим спадкоємцем, як це бувало раніше. Але, ймовірно, королева зможе привітати їх по відеозв'язку.

До речі, в 2021 році це не єдине поповнення в королівській родині. В кінці 2020 року стало відомо про вагітність дочки принцеси Анни – Зари, яка є найстаршою онукою Єлизавети II. 39-річна жінка готується втретє стати матір'ю.

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