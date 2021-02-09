Юні красуні з нового складу групи "ВІА Гра" вразили шанувальників образами у всьому білому
Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова продовжують завойовувати серця фанатів культової групи, намагаючись регулярно радувати їх новим контентом. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз на офіційній сторінці групи в Instagram з'явилися знімки дівчат в нових образах.
На фото юні красуні одягнені у все біле. При цьому, у кажой з них Свій образ. Так, Тарасова приміряла короткий топік і довгу спідницю з кокетливими зав'язками. Синецька позує в напівпрозорій сукні. А для Попопвой стилісти підібрали фактурний топ і міні-спідницю з ефектом пом'ятої тканини.
Синецька фотографує себе з одногрупницями в дзеркалі, пильно дивлячись в телефон. Дівчата стоять впритул один до одного і намагаються прийняти найбільш спокусливі пози.
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Шанувальники красунь не залишили їх без уваги і тут же почали засипати підопічних Костянтина Меладзе компліментами.
"Обожнюю вас дівчатка. Чим ви займаєтеся у вільний час? Або які ваші улюблені місця в Києві?", "боже яка ж Ксюша красива...це просто неймовірно...всі красиві але Ксюша просто...", "Прекрасні образи! Особливо обожнюю Уляну! - харизматичний магнетизм, природна краса, ніжний Голосовий сопрано», «красуні», - пишуть люди.
Нагадавши, підопічна Меладзе з нової ВІА Гри привільно розляглася і пограла з чоловічими фантазіями.
А ще Politeka писала, що дівчата з нової ВІА Гри в латексі попустували на підлозі, змусивши чоловіків пускати слинки.
Також Politeka повідомляла, що юна блондинка з ВІА Гри в шкірі влаштувала сеанс спокушання, гарячі кадри.