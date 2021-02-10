Знамениту російську актрису Алісу Фрейндліх неможливо впізнати після хвороби

Актриса Аліса Фрейндліх досі перебуває на лікуванні в лікарні через ускладнення внаслідок пневмонії. Але, як повідомляє портал МК, хвороба змусила народну улюбленицю дуже сильно змінитися зовні, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням джерел з лікарні в Санкт-Петербурзі, де вона знаходиться ще з кінця грудня минулого року, у виснаженій жінці важко впізнати знамениту Алісу Фрейндліх: вона дуже сильно втратила у вазі, що заважає процесу одужання.

За словами джерела Аліса Фрейндліх вже перебуває у звичайній палаті, куди її перевели після реанімаційного відділення. Як відомо, у неї були сильно вражені легені через пневмонію. Але, якщо стан актриси буде залишатися стабільним, то вона зможе повернутися додому вже через тиждень, хоча до повного одужання ще далеко.

Відзначається, що фігура 86-річної Аліси Фрейндліх зараз дуже змінилася і при зрості всього 153 сантиметри вона стала дуже худою. У лікарні розповіли, що незважаючи на досить важкий стан і процес лікування актриса все одно не кинула шкідливу звичку і весь час просилася запалити.

Нагадаємо, що через сильну пневмонію актрису госпіталізували в лікарню ще 25 грудня. Жінку негайно підключили до апарату штучної вентиляції легень, але стан її легень продовжував погіршуватися. Аліса Фрейндліх через деякий час перевели в палату інтенсивної терапії, де за нею спостерігала доглядальниця.

Причинами тривалого лікування став вкрай мала вага актриси, а також перенесений багато років тому туберкульоз. Крім того медики виявили у неї кісту в печінці, через що деякі препарати для актриси під забороною.

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