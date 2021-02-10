Знамениту російську актрису Алісу Фрейндліх неможливо впізнати після хвороби
Актриса Аліса Фрейндліх досі перебуває на лікуванні в лікарні через ускладнення внаслідок пневмонії. Але, як повідомляє портал МК, хвороба змусила народну улюбленицю дуже сильно змінитися зовні, пише Politeka.net.
Згідно з повідомленням джерел з лікарні в Санкт-Петербурзі, де вона знаходиться ще з кінця грудня минулого року, у виснаженій жінці важко впізнати знамениту Алісу Фрейндліх: вона дуже сильно втратила у вазі, що заважає процесу одужання.
За словами джерела Аліса Фрейндліх вже перебуває у звичайній палаті, куди її перевели після реанімаційного відділення. Як відомо, у неї були сильно вражені легені через пневмонію. Але, якщо стан актриси буде залишатися стабільним, то вона зможе повернутися додому вже через тиждень, хоча до повного одужання ще далеко.
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Відзначається, що фігура 86-річної Аліси Фрейндліх зараз дуже змінилася і при зрості всього 153 сантиметри вона стала дуже худою. У лікарні розповіли, що незважаючи на досить важкий стан і процес лікування актриса все одно не кинула шкідливу звичку і весь час просилася запалити.
Нагадаємо, що через сильну пневмонію актрису госпіталізували в лікарню ще 25 грудня. Жінку негайно підключили до апарату штучної вентиляції легень, але стан її легень продовжував погіршуватися. Аліса Фрейндліх через деякий час перевели в палату інтенсивної терапії, де за нею спостерігала доглядальниця.
Причинами тривалого лікування став вкрай мала вага актриси, а також перенесений багато років тому туберкульоз. Крім того медики виявили у неї кісту в печінці, через що деякі препарати для актриси під забороною.
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