Власник одного з великих прокатів елітних автомобілів в Майамі вразив розповіддю про Потапа і Настю Каменських

Відео інтерв'ю опубліковано в Youtube.

Бізнесмен-росіянин запевняє, він давно працює з артистами високого класу. У його автопарку є багато привабливих марок транспорту, які з великим полюванням орендують зірки.

При цьому він зазначив, що іноді все ж бувають неприємні інциденти. Так, директор компанії заявив, що його сильно обурило ставлення Потапа і Насті Каменських до машини.

"Є такі-ніякої інтелігентності. Ось, Настя Каменських і Потап, наприклад. Не можу сказати нічого хорошого про них. Машина обосрана, обоссана і в кокаїні. Кинули авто в аеропорту, він просто смс мені відправив, а де мені його шукати там? Я йому написав, що він дурень», — розповів бізнесмен.

Відзначимо, в мережі думки щодо сказаного в програмі розділилися.

"Навряд чи це правда. Багато разів перетиналася з Потапом і Настею, таке і приблизно не в'яжеться з тим які вони класні і порядні. Як говоритися "хто обзивається, той сам так називається", «Я не знайомий особисто і не зустрічався. Але чув про те, що Потап не дуже себе коректно іноді веде. За стільки випусків БІГ Мані, перший раз бачу у гостя стільки нелюбові до людини», - пишуть в коментарях.

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