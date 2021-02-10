Танцюрист і хореограф Дмитро Жук, який відомий по шоу "Танці з зірками", збентежив занадто відвертим кадром

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував серію фото, на яких він позує абсолютно голим. Чорно-білі знімки не змогли приховати ідеальне підкачане тіло хореографа.

На фото він сидів у провокаційних позах, прикриваючи найінтимніше фольгою. Також танцюрист позував, сидячи на стільці.

"Відчувати. Відчуваю", - заінтригував Жук підписами до фото.

Варто відзначити, що це не перші відверті фото, які Жук публікує у себе в соціальних мережах. Кожен його пост з цієї зйомки викликає захват у фанаток, які закидають Дмитра компліментами.

"Це ти про падіння?", "Вогонь", «Супер», "до чого ж гарний чоловік", "Ну нічого собі!", "Круто", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Діма Жук разом зі співачкою Юлією Саніною дійшов до фіналу шоу "Танці з зірками", але поступився перемогою Санті Дімопулос з Максом Леоновим. До цього він також танцював в парі з Людмилою Бабір, Камалією і Златою Огневич.

Раніше ми писали, що Діма Жук роздягнувся, встав під душ і показав всю красу чоловічого тіла.

Нагадаємо, що партнер Саніної по "Танцях з зірками" підкрався ззаду, змусивши зірку попітніти: чоловікові таке б не сподобалося.

Як повідомляла Politeka, гарячий партнер Саніної по "Танцях з зірками" вилив душу перед фанатами: «Сильно комплексував з приводу...».

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