Танцюрист і хореограф Дмитро Жук, який відомий по шоу "Танці з зірками", збентежив занадто відвертим кадром
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хлопець опублікував серію фото, на яких він позує абсолютно голим. Чорно-білі знімки не змогли приховати ідеальне підкачане тіло хореографа.
На фото він сидів у провокаційних позах, прикриваючи найінтимніше фольгою. Також танцюрист позував, сидячи на стільці.
"Відчувати. Відчуваю", - заінтригував Жук підписами до фото.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Олена Кравець з "Квартал 95" розтанула поруч з чоловіком-красенем, рідкісне фото: "щасливі і закохані"
Полякова після скандалу з Кароль заінтригувала новим випадом: "Сьогодні будуть страшні..."
Як Кароль, Каменських, Монатік та інші зірки виглядали до розкішного життя і популярності: несподівані фото
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
Варто відзначити, що це не перші відверті фото, які Жук публікує у себе в соціальних мережах. Кожен його пост з цієї зйомки викликає захват у фанаток, які закидають Дмитра компліментами.
"Це ти про падіння?", "Вогонь", «Супер», "до чого ж гарний чоловік", "Ну нічого собі!", "Круто", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Діма Жук разом зі співачкою Юлією Саніною дійшов до фіналу шоу "Танці з зірками", але поступився перемогою Санті Дімопулос з Максом Леоновим. До цього він також танцював в парі з Людмилою Бабір, Камалією і Златою Огневич.
Раніше ми писали, що Діма Жук роздягнувся, встав під душ і показав всю красу чоловічого тіла.
Нагадаємо, що партнер Саніної по "Танцях з зірками" підкрався ззаду, змусивши зірку попітніти: чоловікові таке б не сподобалося.
Як повідомляла Politeka, гарячий партнер Саніної по "Танцях з зірками" вилив душу перед фанатами: «Сильно комплексував з приводу...».
Також Politeka писала, що роздягнений партнер Саніної по "Танцях з зірками" сполохав мережу зухвалим вчинком:"окрилює".