Екс-ведуча "Орла і решки", співачка Регіна Тодоренко вразила пікантним образом з рожевим волоссям
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кадр зі зйомок шоу «Маскарад» - російської версії шоу «Маска». Регіна була одягнена в незвичайну сукню з прозорої чорної тканини. Під сукнею у співачки красувався ліф, який в процесі зйомок з'їхав трохи нижче, ніж потрібно було.
Дівчині наділи рожеву перуку і величезний чорний капелюшок. Образ Тодоренко вийшов вельми несподіваним і незвичайним.
"Рожевий фламінго. Як мені подобається цей колір", - підписала фото Регіна.
У коментарях шанувальники стали сперечатися. Одним образ сподобався, а інші розкритикували Тодоренко за поведінку на шоу і дивний наряд. Крім цього, багато фанів відзначили, що Регіна на цьому фото сильно схожа на американську співачку Мадонну.
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"Поверніть нам колишню Регіну", " в перші частки секунди здалося, що це Мадонна", "ліф впав вниз злегка", "на Мадонну схожа", "я подумала Мадонна на фото))", "дуже красиво! Образ дуже сподобався!", "Груди мало не на животі", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко поділилася спокусливим фото в ліжку.
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