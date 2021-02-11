Покрещук станцювала шаффл, фанати не утримують сміх, "стрибаюче поліно"

Відома модель, епатажна Анастасія Покрещук, яка стала популярною завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки", а також після збільшення скул за допомогою уколів гіалуронової кислоти, вирішила показати кілька танцювальних па в тренажерному залі, пише портал Poiteka.net.

Покрещук похвалилася відео на своїй Instgaram - сторінці. Дівчина з'явилася в чорному спортивному топіку і штанях, рожевих кросівках і з отруйно малиновим волоссям, підстрибуючи під ритмічну музику.

Анастасія назвала своє тренування "Everyday I'm shuffling", заявивши, що "вже набагато впевненіше, і нові рухи теж є, але в них поки не впевнена😅 тому поки що * * * покажу😅"

Дівчина підстрибувала під ритмічну музику, з ноги на ногу і вбік, проте встигла кілька разів збитися з ритму. Однією рукою Настя допомагала собі розгойдуючи її вперед назад.

Танцювальні рухи розсмішили шанувальників, які тут же нарекли знаменитість ласкаво "колодочкою", порадили зайнятися далі збільшенням вилиць, хтось дав кілька порад, як поліпшити руху:

"Колодочка)", "Краще далі вилиці *бош, ніж танці 😢", "Смішно виглядає))))", "Настюха, ти як колода.😂 😂 😂 😂 ", "Стрибаюче поліно😂 😂 😂", "Та я так з дитинства стрибаю🤣🤣🤣🤣👍👍👍", "Обожнюю шафл🔥 🔥 🔥", "Коли не будеш думати про рухи і міміка обличчя буде простіше, а не грати)", "Ну ржачно хана.😂 😂 😂 😂 😂 😂 ", "Ні слуху, ні почуття ритму, ні пластики тіла... Навіщо?? Настя, краще сколіоз спини вилікуй, а то ти як баба яга горбата скачеш 🙈 ", "Ви така красива, а вилиці тільки псують обличчя"

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