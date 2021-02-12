Популярна актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", захопила виглядом в обіймах колеги Федора Добронравова

Про це пише Politeka.net, з посиланням на фан-сторінку присвячену творчості артистки.

Кравченко і Дорбонравов відображені в образах з серіалу «Свати» – Івана і Валентини Будько. Вони стоять, обнявшись, і дивляться в камеру.

Шанувальники серіалу захоплюються улюбленими артистами.

"Прекрасні наші Свати! Ми так вас любимо! Здоров'я Вам міцного, не старіти і не хворіти! Бережи Вас Господь!", "Красива пара", "обожнюємо Вас, які ж Ви милі і суперські артисти, дай бог вам доброго здоров'я на довгі роки", "Аж на душі тепліше", "любимо назавжди", "Як я вас люблю", "Ось це пара", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, раніше Кравченко зізнавалася, що закохуватися в колегу по сцені.

"На третіх "Сватах" зі мною трапилася ця біда... Або щастя. Ми весь час з ним лежали в ліжку за сюжетом. І мій організм відгукнувся, відреагував. Мене потягнуло вже в життя, закохалася прям, приставала прям. Як добре, що він відмовив мені", - розповіла Кравченко.

В результаті вони залишилися хорошими друзями.

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