Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе у відпустці

На кадрах Алессандра позує в чорному бікіні і капелюшку. Зірка стояла на березі моря, розвернувшись спиною до камери. Модель підняла одну руку вгору, а другою рукою притримувала головний убір. Дівчина зовсім не соромилася показати себе зі спини, тому фанати мали можливість оцінити пружні сідниці красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Амбросіо в соціальній мережі Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ідеально", " ідеальна поза. Досконалість", "Привіт з Чилі", " майстер-богиня!", "У тебе саме добре серце Алессандра, люблю, що ти завжди з посмішкою обіймаєш життя !!", "Знаєш, якби у мене на ганку були такі гойдалки, я б, напевно, ніколи не пішов на роботу", "унікальна, єдина....богиня".

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У себе в Instagram зірка опублікувала спільні знімки з 12-річною донькою Анею. Обидві красуні були одягнені в неймовірно ніжні і повітряні сукні. Вони стояли біля стіни і намагалися позувати на камеру. Сукні красунь звивалися, що додало кадрам жвавості і шарму.

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