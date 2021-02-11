Відома українська співачка Оля Полякова розповіла про нову косметологічну процедуру, яку вона зробила після відпочинку на Мальдівах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт української знаменитості у соцмережі.

Так, на сторінці Полякової з'явились сторіс, в яких вона розповідає, що їде з клініки, де вона зробила процедуру на "п'ятій точці".

"Всім привіт, мої дорогі, щойно була в клініці у доктора Дудікової, робила неймовірну процедуру на "п'яту точку", тому що привезла зайвих 5 кілограмів з Мальдів", - розповіла Полякова.

При цьому вона не стала уточнювати, про яку саме процедуру йде мова.

Як відомо, у січні Полякова була на відпочинку на Мальдівах та радувала шанувальників пікантними фото в купальнику на фоні мальовничих пейзажів.

Раніше повідомлялось, що між українськими співачками Ольгою Поляковою та Тіною Кароль розгорівся гучний скандал. Приводом для цього стало те, що Оля назвала Тіну "відомою плакальницею на похоронах". Згодом Полякова пояснила, що мала наувазі "сумний репертуар" співачки, а не особисту трагедію, однак ці вибачення влаштували не всіх.

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