Відомий український важкоатлет Василь Вірастюк засвітився у компанії зірки "Дизель шоу"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку спортсмена в соцмережі.

Так, в акаунті Вірастюка з'явились сторіс, на яких він позначив сторінку "Дизель шоу".

На першому фото важкоатлет позує в білому халаті, забрудненому слідами "крові", і тримає в руках клізму.

"Ей, ви, кому клізму?" - написав він.

На наступному фото Василь Вірастюк вже тримає в руках банку та позує разом із зіркою "Дизель шоу" Єгором Крутоголовом. При цьому себе Вірастюк підписав як "санітар", а Крутоголова - "м'ясник".

"А може аналізи в баночку?" - запитав він.

На сторінці "Дизель шоу" поки що немає інформації про зйомки з Вірастюком, тож поки що невідомо, що цікавого артисти підготували для глядачів за участю важкоатлета.

Раніше повідомлялось, що найсильніша людина світу, український важкоатлет Василь Вірастюк, був присутній на зйомках новорічного випуску "Дизель Шоу" і вирішив порадувати шанувальників кадрами, які були зняті за лаштунками.

Нагадаємо, зірка " Дизель Шоу "видала всі секрети про себе, Булітко не витримала:" мила Маруся..."

Як повідомляла Politeka, зірка " Дизель Шоу "зворушив найромантичнішим вчинком, дружина залишилася задоволена:" приїхав на роботу і..."

Також Politeka писала, що красуні Булітко, Глущенко і Грицук з «Дизель шоу» влаштували зухвалу вакханалію на сцені: топ пристрасних образів.