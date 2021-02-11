Українська співачка Таїсія Повалій, яка активно будує свою кар'єру в Росії, показала як "кайфує" від життя під час снігопаду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артистки у соцмережі.

Так, Повалій оприлюднила у своєму акаунті відео, на якому вона стоїть у чорній куртці з хутром і великій хутряній шапці, коли на неї падає сніг. Співачка широко посміхається, заплющуючи очі від насолоди, та підставляє долоні до неба, наче "ловлячи" сніг руками.

"Кайфую", - лаконічно написала вона у коментарі до відео.

В коментарях багато хто написав компліменти Повалій, зазначивши, що вона чудово виглядає.

"Дивишся це відео і мимоволі хочеться посміхатися! Гарненька!", "Красуня, кайфуй, поки кайфується", "Казка в казці! Таєчка, люблю!", "Казково гарно", "Хай посмішка з вашого прекрасного обличчя не сходить", "Красуня", "Суцільна краса", - пишуть у коментарях.

Як відомо, 17 вересня 2014 року Повалій разом з групою депутатів "За мир та стабільність" відвідала Держдуму Росії. Після цього Головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність держави.

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