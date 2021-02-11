Відома співачка Наташа Корольова похвалилася неймовірною іменинницею в родині
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала коротке відео, на якому її мама Людмила позувала для фотографа. Жінка була дуже яскраво нафарбована, її губи розпливлися в усмішці. Голову і вуха іменинниці прикрашали великі перли, а наряд ряснів рюшами. Людмила плескала нарощеними віями і виглядала щасливою. Як виявилося, Людмила причепурилася з нагоди свого 75-річчя, яке жінка, судячи з кадрів, відзначатиме з шиком.
"Мама @mama_luda_star готується до вечірки з нагоди свого 75-річчя! Обіцяла мені клятвено, що пустувати сильно не буде, по легкому!!! Віриться насилу, знаючи мою маму!",- написала щаслива дочка.
У коментарях у Корольової залишили масу відгуків, як хороших, так і поганих.
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"Кльова мама", "Здоров'я мамі! Енрджайзер", "нехай пустує на радість", «яскравий макіяж надто», «я думаю, так виглядають тільки ангели", "красива мама. Довгих років і благополуччя!", "Мама у Вас вогонь", "Після пластики як лялька жодної зморшки", "так... Ще та пустунка", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Людмила Поривай все життя намагалася не відставати від зіркових дочок. Вона була телеведучою, диригентом хорової капели і хормейстером.
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