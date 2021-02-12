Віктор Павлік виконав композицію російського співака

Як передає Politeka.net, кадри опублікувала дружина артиста Катерина Репяхова на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з геолокації, яка вказана в підписі на відео, все відбувалося одному з готелів курортного Буковеля.

На опублікованих кадрах Віктор Павлік виконав композицію російського співака Юрія Антонова"мрії збуваються".

Судячи з обстановки і слухачам в залі, виступав співак на корпоративі.

Раніше в одному з інтерв'ю Павлик зізнався, що період карантину, коли концертна діяльність стала на паузу, саме його дружина Катерина Репяхова стала головним годувальником в їхній родині.

За його словами, у нього були заплановані кілька десятків концертів по Україні, тури, вже були підготовлені і розіслані афіші. Однак через карантинні обмеження їх довелося скасувати або перенести.

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