Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел бренду Victoria's Secret, відпочиває на березі моря

Її райський куточок-безлюдна лагуна з рифами і неймовірно барвистим насиченим бірюзовим морем. Свої красиві і часто відверті фото зірка подіуму розміщує на своїй Instagram-сторінці, пише Politeka.net.

Нова порція фото Алессандри в гірчичному мікрокупальнику, ледь приховує принади моделі, зачарувала шанувальників. 39-річна модель сперлася об дерево, самотньо зростаюче на березі, серед каменів і піску. Вона прийняла кілька чарівних поз, показуючи ідеальні вигини, позбавлені вад і похибок.

Нагадаємо, до того, як розірвати контракт з Victoria's Secret, Алессандра пропрацювала ангелом бренду 17 років і вважається однією з ветеранів бренду. Варто сказати, що завремя своєї кар'єри в бренді, Амбросіо двічі доручали представляти бюстгальтер Fantasy Bra, розшитий дорогоцінними металами і камінням. Крім модельної кар'єри, дівчина знялася в декількох фільмах.

Мільйони фанатів любовно гортають фотографії Алессандри, милуючись ідеальними вигинами фігури моделі. А колонка коментарів завжди заповнена сердечками і захопленими вигуками: "кішечка!", "Як завжди найбільш видовищна і сліпуча, приголомшлива, чуттєва і красива😍😍😍😍😍😍👏👏", "Святий дим", " ця жінка ніколи не старіє 🔥", " чудова жінка!",- описали свої почуття фанати.

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