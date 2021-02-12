Колишня дружина музиканта і продюсера Потапа Ірина Горова поділилася зворушливим загальним фото з Позитивом

Відома продюсер опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Горова розповіла про зйомки нового кліпу позитиву і Мішель Андраде.

"Якщо ви будете не тільки вперше дивитися кліп, а й перший раз слухати дует Мішель і позитиву, то повірте, ця пісня точно стане головною композицією Вашого Дня Закоханих. Всім любові", - звернулася продюсер до шанувальників.

На фото вона зображена разом з Позитивом. Горова зворушливо цілує виконавця в щоку, а той, в свою чергу, виглядає вкрай задоволеним тим, що відбувається.

У коментарях тут же почали обговорювати цей пост.

"Вай-вай", "заряджає на позитив", "Браво!", "Прикольно вийшло!", "Пісня дуууже клаааасная і кліп теж, слухала і переглядала раз сто", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Горова поділилася свіжими фото. Судячи з геолокації, знімки були зроблені в одному з розкішних готелів Дубая.

Перед шанувальниками Ірина Горова постала в елегантній чорній сукні з довгими рукавами, а зухвалий образ вона доповнила стильними червоними чобітками.

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