Наталя Могилевська згадала про Тіну Кароль в особливий для неї період

Як повідомляє Politeka.net, новий кліп Тіни Кароль на трек "Скандал" потрапив у тренди YouTube. У кліпі Кароль виконує майже акробатичні номери і навіть стає на місток. Багато колег вітають Тіну з виходом нового кліпу.

До привітань приєдналася і Наталія Могилевська. Вона залишила своє повідомлення в Instagram-Stories. Це сталося, якраз після скандалу Полякової і Кароль.

"Вітаю, Тіна з прем'єрою "Скандал". Це круто!"- підписала Могилевська знімок.

Перше, що кидається в очі на спільному кадрі знаменитостей – це декольте артистки і прозорі вставки на її сукні. Вона позує в чорній сукні, на плечі Наталя накинула довгий піджак. Макіяж - ніжний і природний, а головна родзинка образу - червоні туфлі на високих підборах.

На Тіні Кароль - топік яскравого салатого кольору, який тримається на одній лямці, чорна шкіряна спідниця і витончені чоботи на тонкій шпильці. При цьому вони обидві виглядають чарівно ніби створені для сцени, хоча і не вистачає Дан Балана. Тоді б кадр був ще цікавішим.

Також раніше повідомлялося, що 45-річна Могилевська на прохання фанатів поділилася своїм рецептом боротьби з наслідками свят.

"На мій погляд найкраще починати з моно дня. Весь день ви їсте 2-3 продукти, наприклад - гарбуз,горіхи або риба і салат. Комбінацій може бути багато... можна день на кефірі. А після нього переходити поступово на обрану форму здорового харчування і легких тренувань", - розповіла співачка.

Нагадаємо, 45-річна Могилевська прогулялася по набережній босоніж.

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